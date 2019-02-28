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12:04   28 Февраля 2019
Россия

Московских должников разыскивают через уличные видеокамеры

Московских должников разыскивают через уличные видеокамеры

Московские приставы разыскивают должников с помощью камер уличного видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного судебного пристава Москвы Сергея Замородских.

Замородских утверждает, что доступ к единому центру хранения данных позволяет устанавливать местонахождение должников с помощью камер уличного видеонаблюдения. Сейчас в системе содержится около 1,5 тысяч фотографий неплательщиков, с помощью которых должников обнаруживают на территории Москвы. Главный пристав отметил, что в 2018 году с применением такого метода был достигнут «неплохой результат», в 2019 году работа будет продолжена.

Напомним: в январе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе внедряется система распознавания лиц, к которой будут подключены уличные видеокамеры. На сайте мэра сообщается, что в 2019 году на московских улицах появится более семи тысяч камер уличного наблюдения, часть которых подключена к этой системе. Виденаблюдение будет осуществляться над муниципальными объектами: поликлиниками, школами, детскими садами и в подъездах жилых домов. Сейчас на московских улицах установлено 167 тысяч видеокамер, но к концу года планируется увеличить их число до 174 тысяч.

 

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Автор: Александра Леснова
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