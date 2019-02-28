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Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
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11:48   28 Февраля 2019
Россия

Избиение генерала Бриндикова в Москве попало на видео

Избиение генерала Бриндикова в Москве попало на видео

Телеканал «360» опубликовал кадры с камеры наблюдения, на которых запечатлено нападение на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в Москве.

На кадрах бывший военный подъезжает на автомобиле к воротам своего офиса на Малой Никитской. Он посигналил машине, стоявшей у него на пути, и проехал к зданию. Из автомобиля вышли двое мужчин, подошли к Бриндикову и ударили его. В результате он получил черепно-мозговую травму и попал в больницу.

Личность одного нападавшего уже удалось установить. Им оказался 44-летний украинец.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #чп #бредников

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