Сбербанк ускорит проведение валютных платежей в Китай

Сбербанк собирается ускорить валютные платежи в Китай, для этого он намерен присоединиться к китайской банковской платежной системе.

Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД. Новый уровень. Экспорт». По его словам, банк работает над участием в платежной системе банков Китая, чтобы обеспечить должную скорость платежей.

При этом зампред правление банка не уточнил, что это за система. Попов отметил, что Китай — важный торговый партнер РФ, поэтому важно обеспечить высокую скорость проведения валютных платежей.

В презентации, которую показывал Сбербанк на конференции, отмечается, что валютный контроль 92% платежей осуществляется в течение одного часа, 99% — в течение трех.