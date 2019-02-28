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11:40   28 Февраля 2019
Весь мир

Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию, пишут СМИ

Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию, пишут СМИ

Власти Пакистана объявили о временном приостановлении движения поезда Samjhota Express, который курсирует между Пакистаном и Индией. Причина — рост напряженности в отношениях двух стран, пишет газета Doon.

Об этом говорится в заявлении МИД Пакистана. 

Поезд ездил по понедельникам и четвергам между пакистанским городом Лахор и индийским Аттари. Движение будет возобновлено сразу после того, как ситуация с безопасностью стабилизируется. Ранее в Исламабаде говорили, что расписание поездов не изменится.

На линии контроля, которая разделяет индийскую и пакистанскую зоны спорного региона Кашмир, продолжает сохраняться напряженность после нападения 14 февраля террористов на автоколонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #конфликт #индия #пакистан

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