Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию, пишут СМИ

Власти Пакистана объявили о временном приостановлении движения поезда Samjhota Express, который курсирует между Пакистаном и Индией. Причина — рост напряженности в отношениях двух стран, пишет газета Doon.

Об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.

Поезд ездил по понедельникам и четвергам между пакистанским городом Лахор и индийским Аттари. Движение будет возобновлено сразу после того, как ситуация с безопасностью стабилизируется. Ранее в Исламабаде говорили, что расписание поездов не изменится.

На линии контроля, которая разделяет индийскую и пакистанскую зоны спорного региона Кашмир, продолжает сохраняться напряженность после нападения 14 февраля террористов на автоколонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир.