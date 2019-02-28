Сбербанк и «Эвотор» соединили поставщиков и малый бизнес​​​​​​​

Руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка Андрей Ванин в ходе пресс-завтрака в четверг, 28 февраля, сообщил, что финансовый конгломерат и производитель онлайн-касс «Эвотор» запустили сервис «на_полке». По его словам, сервис для закупок соединяет поставщиков и представителей малого бизнеса.

«Цель — на конец 2019 года выйти на десять тысяч клиентов с оборотом в миллиард рублей», — озвучил прогнозы Ванин​​​.

Клиенты сервиса «на_полке» — владельцы магазинов, палаток, кофеен, баров, ресторанов, салонов красоты, автосервисов. Средний чек — 18 тысяч рублей. Сбербанк забирает два процента комиссии с каждого переданного заказа, объяснил Ванин. Комиссия взимается с поставщиков.

Платформа собрала более 100 крупнейших поставщиков, среди них Metroh&Carry, Coca-Cola HBC Евразия,«Молочное дело». Сервис работает в столице и Подмосковье. До конца 2019 года «на_полке» запустят в Краснодаре и Нижнем Новгороде.