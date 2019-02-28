Межправкомиссия РФ и КНДР встретится 4 марта в Москве

Заседание межправительственой комиссии России и Корейской Народно-Демократической Республики пройдет с 4 по 6 марта в Москве, сообщило 28 февраля в Facebook российское посольство в Северной Корее.

Основной темой девятой встречи станет сотрудничество в торгово-экономическом и научно-техническом направлениях.

«28 февраля советник-посланник Александр Востриков проводил в аэропорту передовую группу, вылетающую для подготовки девятого заседания российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Москве 4–6 марта», — указано в сообщении.

Ранее окончился саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое. Пхеньян и Вашингтон пытаются договориться о плане реализации соглашений о денуклеаризации и нормализации отношений между странами, которые были выработаны на саммите в Сингапуре. КНДР ждет выполнения обязательств, которые взяли на себя американцы, а Белый дом недоволен отсутствием новых шагов по ядерному разоружению со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Несогласованность государств застопорила процесс.