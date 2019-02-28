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11:35   28 Февраля 2019
Россия

Бегство участников встречи «Открытой России» при виде полиции попало в сеть

Бегство участников встречи «Открытой России» при виде полиции попало в сеть

Встреча движения «Открытая Россия» в Москве сорвалась после появления полицейских в здании. Федеральное агентство новостей публикует видео бегства участников встречи.

«Открытую Россию» основал российский олигарх Михаил Ходорковский, она признана нежелательной в РФ. При этом представители движения продолжают нарушать законодательство страны и организовывают собрания. Одна из таких встреч запланирована на 27 февраля в 19.00.

Ходорковский через телемост планировал обсудить со сторонниками якобы их «преследование» на российской территории, а также поговорить о выборах в Москве и Петербурге и экономической политике страны.

Полиция прибыла к месту проведения мероприятия, которое нарушает законы страны. Правоохранители зашли в здание. Доказательство проведения собрания — демонстрация символики нежелательной организации.

При появлении полиции участники встречи стали покидать здание. На все вопросы они отвечали, что ничего особенного внутри не происходило.

«Дружеская беседа», — прокомментировала встречу одна из женщин.

Сторонники Ходорковского заявляли, что не знают, кто это. Почти все старались избегать диалога, спешно покидая помещение.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #ходорковский #открытая россия

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