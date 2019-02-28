Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

 Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

 Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном
11:14   28 Февраля 2019
Весь мир

Трамп: РФ и Китай помогают в урегулировании проблемы КНДР

Трамп: РФ и Китай помогают в урегулировании проблемы КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Китая и России помогают в урегулировании северокорейской проблемы.

Он отметил, что примерно 93 процента помощи Пхеньян получает от Китая. Пекин пользуется большим авторитетом и много помогает в урегулировании проблем. Россия тоже вносит свой вклад. Речь об этом зашла на пресс-конференции по итогам саммита в Ханое.

Президент США обратил внимание, что у России есть общая с КНДР граница, около 28 миль. 

«Небольшой участок, но и там может происходить многое, Россия немало помогает (в процессе урегулирования)», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли договоренностей на переговорах. Контакты делегаций продолжатся. Трамп назвал встречу продуктивной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #кндр #политика #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...