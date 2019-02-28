Трамп: РФ и Китай помогают в урегулировании проблемы КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Китая и России помогают в урегулировании северокорейской проблемы.

Он отметил, что примерно 93 процента помощи Пхеньян получает от Китая. Пекин пользуется большим авторитетом и много помогает в урегулировании проблем. Россия тоже вносит свой вклад. Речь об этом зашла на пресс-конференции по итогам саммита в Ханое.

Президент США обратил внимание, что у России есть общая с КНДР граница, около 28 миль.

«Небольшой участок, но и там может происходить многое, Россия немало помогает (в процессе урегулирования)», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли договоренностей на переговорах. Контакты делегаций продолжатся. Трамп назвал встречу продуктивной.