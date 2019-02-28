Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

 Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

Как кибервойска США провалили атаку на российскую прессу

 Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном
11:39   28 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Украина откажется от следующего Евровидения, если конкурс выиграет Россия

Украина откажется от следующего Евровидения, если конкурс выиграет Россия

Украина не поедет на следующее «Евровидение», если в 2019 году в этом конкурсе победит Россия. Об этом заявили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины. 

Напомним: Украина в этом году не будет участвовать в «Евровидение», так как Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась посылать на конкурс представителя от страны. Певица MARUV, которая победила в национальном отборе и должна была представлять Украину в 2019 году, отказалась от участия после переговоров с НОТУ.

Девушка написала в социальных сетях, что для поездки на «Евровидение-2019» организаторы предлагают ей подписать договор, предусматривающий строгие правила поведения на сцене и за ее пределами, передачу НОТУ авторских прав на песню, запрет на общение с журналистами и обязательство выполнять любые требования телерадиокомпании. Также компания потребовала у певицы отменить гастроли в России. После отказа Maruv представители НОТУ обратились к финалистам, которые заняли второе и третье место, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в конкурсе. Ранее дуэт «Anna Maria», прошедший в финал украинского отбора на «Евровидении-2019», раскритиковали на Украине из-за того, что девушки не признали «российскую агрессию» в Крыму во время интервью на украинском телеканале ATR. 

Украина откажется от следующего Евровидения, если конкурс выиграет Россия

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #украина #евровидение #новости #общество #ноту #maruv

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...