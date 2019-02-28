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11:13   28 Февраля 2019
Весь мир

Трамп созвонится с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с КНДР

Трамп созвонится с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 28 февраля, заявил, что созвонится с южнокорейским и японским коллегами Мун Чжэ Ином и Синдзо Абэ по итогам переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме. Трамп позвонит президенту Южной Кореи и премьер-министру Японии, как только сядет в самолет​​​.

«Расскажу, где мы находимся и что делаем», — добавил президент США.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в Ханое второй саммит. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США и лидер КНДР не достигли соглашения по итогам саммита, но встреча прошла «хорошо и конструктивно». По словам Трампа, разногласия Вашингтона с Пхеньяном касались не снятия санкций, Северная Корея не уступила в «другой сфере».

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Автор: Анатолий Кубарев
#кндр #япония #трамп #южная корея

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