ФСБ завела административные дела против организаторов «китовой тюрьмы»

Против организаторов «китовой тюрьмы» в Приморье завели новые административные дела, сообщила Федеральная служба безопасности 28 февраля.

Специалисты отметили, что животные содержатся в «неудовлетворительных условиях» и их необходимо вернуть в естественную среду обитания после адаптации. Сейчас в «китовой тюрьме» находится 11 косаток и 87 белух.

В пресс-релизе указано, что новые дела завело приморское пограничное управление ФСБ в отношении компаний «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», которые занимались добычей, транспортировкой и хранением морских млекопитающих в бухте Средняя. Они проходят по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство». Санкции за нарушение — штраф в размере до трехкратной стоимости животных.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин распорядится о продолжении проверки и проработке требований к содержанию морских животных. Он также поручил министерству природных ресурсов и экологии, научным организациям и министерству сельского хозяйства до 1 марта определить дальнейшую судьбу косаток и белух, которые содержатся в бухте.