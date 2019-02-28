Путин поручил определить оператора для интернета в школах до 1 апреля

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину определить единственного оператора для подключения государственных общеобразовательных учреждений к интернету до 1 апреля 2019 года.

Об этом говорится в распоряжении на официальном сайте Кремля. Этот же исполнитель должен обеспечить подключение избирательных комиссий регионов России и территориальных избирательных комиссий.

Путин также потребовал, чтобы единственный оператор использовал телекоммуникационное оборудование преимущественно российского производства. Ответственный за исполнение поручения — глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Ранее 18 февраля президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ сообщил, что государственный оператор обсуждает с Кабмином программу по подключению школ к высокоскоростному интернету. По его словам, «Ростелеком» готов подключить 40 тысяч школ за 40 миллиардов рублей с оплатой трафика до 2025 года.