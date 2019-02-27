Генпрокурор Египта назвал причину пожара в поезде в Каире

Причиной крушения поезда на вокзале в центре египетской столицы, за который последовал унесший жизни двух десятков человек крупный пожар, послужила банальная ссора машинистов двух тепловозов. Об этом сообщил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.

Ведомство отмечает, что машинист врезавшегося в отбойник состава покинул кабину тепловоза для того, чтобы выяснить отношения с машинистом другого локомотива, перекрывшего ему путь. Однако когда он покинул свою кабину, водитель другого тепловоза, для избежания конфликта, сдал назад. В этот момент оказавшийся без машиниста локомотив начал набирать скорость и влетел в отбойник и пристройку главного здания центрального вокзала.