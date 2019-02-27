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 Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП

Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП
21:34   27 Февраля 2019
Весь мир

Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП

Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП

Первый вице-президент и министр обороны Судана Авад ибн Ауф прокомментировал введение режима чрезвычайного положения в стране. Режим чрезвычайного положения, по словам главы военного ведомства страны, был введен для того, чтобы прекратить разрушение экономики, а не для подавления демонстраций. Его слова приводят в среду местные СМИ.

Ранее президент Судана Омар аль-Башир объявил в пятницу чрезвычайное положение в Судане сроком на один год. Он также призвал кабмин страны отложить конституционные поправки, которые позволили ему добиваться другого срока на выборах главы государства в 2020 году.

В телевизионном выступлении политик отметил, что распустит центральное правительство и правительства штатов.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #судан #чрезвычайное положение

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