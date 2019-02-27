Израиль и Россия преодолели кризис после крушения самолета Ил-20

Израиль и Россия преодолели кризис в отношениях, вызванный крушением сбитого российского самолета Ил-20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

Источник сообщил, что Израиль намерен продолжить сотрудничать с Россией по иранскому вопросу и взаимно соблюдать систему «деконфликтинга», введенную совместными усилиями израильской и российской стороны для оперативной координации военных действий на Ближнем Востоке.

Сегодня президент Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретились для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Президент России в ходе встречи с Нетаньяху сообщил, что считает очень важным обсуждение вопросов безопасности в этом регионе. Он отметил, что российская и израильская стороны давно договаривались о проведении встречи, а ситуация на Ближнем Востоке требует проведения таких переговоров на высшем уровне.

Напомним: российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября в Сирии при возвращении на авиабазу Хмеймим. Одновременно с этим четыре израильских истребителя нанесли удары по сирийским объектам в Латакии. Израиль уведомил российских летчиков об атаке за минуту до начала. В МИД РФ посчитали, что таким образом израильская сторона ввела в заблуждение российских военных относительно локации удара и не сообщила о местонахождении израильских истребителей F-16. В ноябре Министерство обороны Израиля выразила надежду на то, что ситуации, подобные крушению российского Ил-8 в Сирии, не повторятся.