Саблезубая кошка из Подмосковья потерялась и ищет хозяина

Жители города Ивантеевка в Московской области ищут хозяина для шотландской вислоухой кошки с дефектом нижней челюсти. Об этом сообщает интернет-издание Подмосковье Сегодня.

Потерявшуюся кошку нашли местные жители Ивантеевки, отметив необычную особенность животного - дефект нижней челюсти, из-за которого кошка похожа на маленького саблезубого тигра. Местный житель, подобравший животное, утверждает, что зверь «саблезубый» только на вид, но характером обладает очень ласковым. Кошка здорова и находится в поисках прежнего хозяина или новой заботливой семьи.

Подобравший необычную кошечку житель Ивантеевки спросил в городской группе Вконтакте, кто знает хозяев животного или хочет забрать его к себе. Сам мужчина не может оставить котенка из-за кота и пса, которые не принимают «потеряшку».

Ветеринарный врач прокомментировал ситуацию интернет-изданию Подмосковье Сегодня: по словам специалиста, потерявшаяся «дефектная» кошка может стоить несколько десятков тысяч рублей из-за необычной челюсти. Ветеринар утверждает, что иногда породистые животные с интересными физиологическими особенностями могут стоить дороже своих соплеменников.