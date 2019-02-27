НАТО готова к диалогу с Россией по военным учениям

НАТО желает продолжить диалог с Россией по вопросу открытости военных учений и продолжит информировать страну о проводимых оборонительных маневрах, не направленных против кого-либо конкретного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Оану Лунгеску.

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу сегодня заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушительно влияет на общемировую безопасность, что вынуждает Россию предпринимать ответные меры. Шойгу утверждает, что после привлечения к учениям альянса Грузии и Украины, интенсивность и масштабы подобных военных мероприятий увеличились более чем в два раза.

В НАТО объяснили такую активность тем, что у любой страны есть право тренировать свои силы, в том числе и с ближайшими партнерами, такими как Украина, Грузия, Финляндия и Швеция. Открытость военных учений, по мнению организации, необходима в целях безопасности Евроатлантического региона.

«Страны НАТО уведомляют об учениях и проводят обязательные наблюдения в полном соответствии с буквой и духом Венского документа ОБСЕ», - заявила Лунгеску.

В ответ альянс предъявил России претензии по поводу «необъявленных внезапных учений», которые «не способствуют предсказуемости». В НАТО считают, что РФ избегает обязательной политики открытости в этом вопросе и «ищет лазейки», чтобы умалчивать о масштабах проводимых военных мероприятий. Лунгеску подчеркнула, что Россия ни разу с момента окончания холодной войны не организовывала обязательного наблюдения в рамках Венского документа ОБСЕ. В частности, это было замечено во время крупномасштабных внезапных учений «Запад» и «Кавказ». По словам Лунгеску, НАТО по-прежнему привержены диалогу с Россией в вопросе прозрачности проводимых военных учений.