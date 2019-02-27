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20:22   27 Февраля 2019
Россия

Полиция оцепила место, где проходит собрание «Открытой России» в Москве

Полиция оцепила место, где проходит собрание «Открытой России» в Москве

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место, где проходит собрание движения «Открытой России» в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Организация, признанная в России нежелательной, ранее анонсировала прямую линию с проживающим в Лондоне олигархом Михаилом Ходорковским. Старт мероприятия был запланирован на 19:00. Активисты собирались обсудить сентябрьские выборы в Москве и Петербурге, законопроекты Госдумы и экономическую ситуацию в стране.

За участие в мероприятиях нежелательной организации российская Фемида оштрафовала около 70 человек. В январе 2019 года следствие возбудило первое в России уголовное дело в отношении ростовского координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко.

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Автор: Максим Сахаров
#москва #ходорковский #открытая россия

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