Второй за день ЧП произошло в Египте на железной дороге

Второе за день ЧП произошло в Египте на железной дороге
Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в районе Эль-Аламейн на севере Египта. Об этом сообщает газета Эль-Ватан.
На пути из Александрии в Матрух, проходящем вдоль берега Средиземного моря, локомотив столкнулся с небольшим грузовиком на железнодорожном переезде. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы и госпитализированы.
Ранее 27 февраля в Каире поезд сошел с рельсов и загорелся. Трагедия произошла в районе станции Рамсис. Локомотив врезался в бетонную стену на платформе, после чего последовал взрыв топливного бака и начался сильный пожар. Глава египетской скорой помощи сообщил, что на месте происшествия работают 20 машин спасательных служб.
На данный момент известно о 29 погибших и 50 пострадавших. Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед подал в отставку после трагедии. Посольство РФ в Египте сообщило, что, по предварительным данным, россиян нет среди жертв железнодорожной катастрофы в Каире.
Утром 27 февраля в результате схода поезда в районе центрального вокзала г.Каир произошёл крупный пожар. Есть погибшие и раненые. По предварительным данным, жертв среди российских граждан нет. Посольство продолжает следить за развитием ситуации. pic.twitter.com/vP3G7L78pg— RussianEmbassy EGYPT ???????? (@Rusembegypt) 27 февраля 2019 г.