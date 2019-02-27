Второй за день ЧП произошло в Египте на железной дороге

Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в районе Эль-Аламейн на севере Египта. Об этом сообщает газета Эль-Ватан.

На пути из Александрии в Матрух, проходящем вдоль берега Средиземного моря, локомотив столкнулся с небольшим грузовиком на железнодорожном переезде. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы и госпитализированы.

Ранее 27 февраля в Каире поезд сошел с рельсов и загорелся. Трагедия произошла в районе станции Рамсис. Локомотив врезался в бетонную стену на платформе, после чего последовал взрыв топливного бака и начался сильный пожар. Глава египетской скорой помощи сообщил, что на месте происшествия работают 20 машин спасательных служб.

На данный момент известно о 29 погибших и 50 пострадавших. Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед подал в отставку после трагедии. Посольство РФ в Египте сообщило, что, по предварительным данным, россиян нет среди жертв железнодорожной катастрофы в Каире.