Украина отказалась участвовать в «Евровидении»
Национальная общественная телерадиокомпания Украины в среду, 27 февраля, отказалась участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Певице MARUV, которая победила в национальном отборе, общественный вещатель предложил заключить договор на Украину, чтобы поучаствовать в конкурсе.
«Однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор», — сообщили в НОТУ.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины могла выбрать другого исполнителя, но отказалась. НОТУ уважает выбор зрителей в национальном отборе, поэтом поочередно обратилась к финалистам, которые заняли второе и третье место. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались участвовать в конкурсе.
Я ценю каждого из вас,кто в меня верил и голосовал. Спасибо вам за вашу поддержку ????????#Maruv4Eurovision #maruv #Ukraine #марув #евровиденье pic.twitter.com/LuJflJPpqp— Maruv (@maruv_official) 26 февраля 2019 г.