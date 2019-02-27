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19:29   27 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины в среду, 27 февраля, отказалась участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Певице MARUV, которая победила в национальном отборе, общественный вещатель предложил заключить договор на Украину, чтобы поучаствовать в конкурсе.

«Однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор», — сообщили в НОТУ.

Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины могла выбрать другого исполнителя, но отказалась. НОТУ уважает выбор зрителей в национальном отборе, поэтом поочередно обратилась к финалистам, которые заняли второе и третье место. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались участвовать в конкурсе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #евровидение #общество #ноту

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