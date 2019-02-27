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19:20   27 Февраля 2019
Весь мир

Россия посодействует мирному решению конфликта между Пакистаном и Индией

Россия посодействует мирному решению конфликта между Пакистаном и Индией

Россия готова стать посредником и содействовать мирному разрешению спорных вопросов между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook.

Косачев утверждает, что Россия готова посодействовать мирному решению обострившегося территориального спора между Пакистаном и Индией как в трехстороннем формате, так и в рамках Совета безопасности ООН. Сенатор призвал участников конфликта присмотреться к российскому опыту на Ближнем Востоке, где благодаря вмешательству России были предотвращены «худшие сценарии» развития событий. Косачев подчеркнул, что Россия абсолютно не заинтересована в победе любой стороны: по словам сенатора, победителем в ядерном конфликте может стать только тот, кто руководствуется логикой «чем хуже, тем лучше».

27 февраля сообщалось, что ВВС Пакистана сбили два индийских самолета-истребителя, нарушивших воздушное пространство страны. Один из пилотов сбитого истребителя взят в плен. В пакистанском МИД заявили, что целью нанесения воздушных ударов по военным самолетам Индии была демонстрация «желания и готовности к самообороне». Накануне военные силы Индии атаковали лагеря боевиков, расположенных в Кашимире, на границе с Пакистаном. Индийские власти утверждают, что такие действия были «абсолютно необходимы». Сегодня Пакистан из соображений безопасности полностью закрыл свое воздушное пространство для международных транзитных авиарейсов. 

Россия посодействует мирному решению конфликта между Пакистаном и Индией

Военный конфликт между Пакистаном и Индией начался в 1947 года и продолжается по сей день. Причиной споров является территория Кашимира, принадлежность которого до сих пор не определена после раздела Британской Индии. В регионе уже прошли три индо-пакистанские войны в 1947, 1965 и 1971 годах, но угроза применения ядерного оружия в рамках этого территориального конфликта возникла только сейчас.

Россия посодействует мирному решению конфликта между Пакистаном и Индией

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Автор: Александра Леснова
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