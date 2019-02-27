Эксперт рассказал, как США пытаются сорвать эвакуацию из «Эр-Рукбана»

Тогда как официальный Дамаск при поддержке РФ всеми возможными усилиями пытается организовать выход беженцев из лагеря печально известного «Эр-Рукбан» и их возвращения в места прежнего проживания, США уже по-традиции демонстрируют двуличие своей политики. На инициативу Дамаска и Москвы — создание двух гуманитарных коридоров для всех желающих покинуть так называемую зону безопасности вокруг военной базы США «Ат-Танф» — американская сторона реагирует в своем обычном стиле.

Представители внешнеполитического и военного ведомства США объявили о том, что во внутренние дела в «Эр-Рукбане» США не станут вмешиваться, а ситуацию там контролируют боевики оппозиционных бандформирований, обученных и вооруженных американской стороной. Американское правительство полностью игнорирует официальное сообщение представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии Андрея Махечича о сложившейся из-за боевиков катастрофической гуманитарной обстановки, о процветающих в этом месте насилии и рабстве.

При этом Вашингтон способствует тому, чтобы сорвать выход гражданских лиц из зоны безопасности вокруг базы «Ат-Танф». Для этого американцы вновь собираются использовать боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Сначала они позволили им сконцентрироваться неподалеку от населенного пункта Багуз Фокани, который находится на восточном берегу Евфрата. Это место удобно тем, что находится возле границы с Ираком. Формирования «Демократических сил Сирии» (SDF) занимали его как минимум трижды за последние 10 месяцев, — и каждый раз, когда у американцев возникала необходимость «втихую» выпустить некоторое количество боевиков ИГ1, подразделения SDF совершали «тактическое отступление». Аргумент для убеждения своих курдских союзников по коалиции у американских военных всегда был один и тот же — лишение авиационной и артиллерийской поддержки.

Очередное «наступление» возглавляемой США коалиции на Багуз Фокани началось две недели назад. Практически сразу американские военные взяли оперативную паузу. Тогда велись переговоры с блокированными в районе террористами ИГ. Часть из них просто пропала. Представители иракских спецслужб сообщают, что около 200 боевиков в составе американских военных конвоев отправились через территорию Иордании в «Ат-Танф». Возможно, их целью стало проведение диверсий против расположенных по периметру подконтрольной американским силам 55-километровой зоны подразделений армии САР. Также террористов могут использовать для проведения атак в отношении старейшин и членов оппозиционных группировок в «Эр-Рукбане», склоняющихся к диалогу с властями Сирии.

Члены семей боевиков из района Багуз Фокани переправлены в лагерь «Аль-Хул» на территории провинции Хасака. В отличие от мирного населения, которое отправили в 300-километровое своим ходом, даже без транспорта, семьи тех, кто договорился с силами США, перевезли на автобусах. Лагерь «Аль-Хул» известен как место, где проживают тысячи родственников террористов. Его Запад использует как своего рода гарант того, что они выполнят условия сделок, заключенных с американцами.

При этом число боевиков районе Багуз Фокани к началу этой недели, если судить по официальным заявлениям командования SDF, не снизилось, а значительно выросло — c 300 до 1000 человек. Можно предположить, что Соединенные Штаты намеренно концентрировали террористические силы со всего района «Хаджинского треугольника», а затем отпустили. Командование САР отмечает, что, воспользовавшись «удачно» образовавшейся брешью в районе иракской границы несколько сотен боевиков попросту прорвались через Евфрат и теперь небольшими группами пытаются прорваться на отвоеванную правительством территорию, — в пустынные районы Восточного Хомса и западной части провинции Дейр эз-Зор.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал Федеральному агентству новостей о том, что существует немало примеров того, как американцы в САР используют боевиков для достижения целей.

«Ситуация в зоне «Ат-Танфа» достаточно сложная, она обостряется. Тот факт, что коалиция во главе с США предлагает, прикрываясь заботой о мирных жителях, прислать новый конвой, говорит о желании США сохранить боевиков, которые находятся в этом районе. В случае, если из «Рукбана» будут эвакуированы все жители, рано или поздно у сирийской армии появится возможность провести операцию, которая покончит с боевиками», — отметил Долгов.

До тех пор, пока в лагерь «Эр-Рукбан» будут следовать гуманитарные конвои, боевики будут оставаться на снабжении у ООН, используя при этом беженцев как живой щит. При этом бегущие с левобережья Евфрата боевики ИГ обеспечивают усиление боевиков в «зоне безопасности» вокруг «Ат-Танфа», заметил он.

«В интересах США — сохранить боевиков для использования их против Дамаска. Соединенные Штаты используют и использовали боевиков — в том числе террористов ИГ — для достижения своих конкретных целей, — напомнил эксперт. — Прорвавшиеся с другого берега Евфрата боевики представляют опасность и для мирных жителей, и для правительственных войск».

* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.