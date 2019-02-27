Косачев назвал сомнительной информацию о «российских ЧВК» в Венесуэле

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал сомнительной опубликованную в ряде СМИ информацию о якобы присутствии «российских частных военных компаний» в Венесуэле. Сенаторы в среду, 27 февраля, обсуждали заявление Совфеда по ситуации в Каракасе.

Людмила Нарусова поинтересовалась мнением коллег о прозвучавшей в СМИ информации, что в Венесуэле могут находиться «российские ЧВК». Косачев напомнил, что венесуэльский кризис неоднократно обсуждали в СФ, передает РИА Новости.

«Ни на одном этапе информация о ЧВК не звучала, и я не вижу никаких оснований обсуждать ее здесь, в этих стенах, на основании каких-то сомнительных публикаций в СМИ», — резюмировал Косачев.

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса опровергал информацию о «российских ЧВК» в стране, которую распространило британское агентство Reuters. Издание ссылалось на афериста Евгения Шабаева, представившегося атаманом казачьего общества «Ховрино», который рассказал о появлении в Венесуэле сотрудников так называемой ЧВК «Вагнер». Reuters считает, что «вагнеровцы», которых связывают с бизнесменом Евгений Пригожиным, прибыли в страну, чтобы «охранять Мадуро».