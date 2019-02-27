Следствие просит об аресте новых фигурантов дела Арашуковых

Следствие просит суд арестовать двух новых фигурантов дела отца и сына Арашуковых: топ-менеджеров ставропольских структур «Газпрома», подозреваемых в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

На сайте СК РФ опубликована информация, что ходатайство о заключении под стражу подано в отношении заместителя генерального директора «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борсова и исполняющей обязанности директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирины Валешной. Оба фигуранта уже доставлены в Басманный суд Москвы. Борсов и Валешная обвиняются в мошенничестве и участии в организованной преступной группировке.

Следствие арестовало уже семерых фигурантов по делу Арашуковых: среди них старший и младший Арашуковы, а также их родственники и друзья, занимающие ключевые посты в филиалах компании «Газпром» на Северном Кавказе. Еще несколько человек разыскиваются полицией.

Напомним: сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале Совета Федерации. Следствие предъявило сенатору обвинение в убийствах, участии в ОПГ и давлении на свидетеля. Сам подсудимый вину не признал. Тогда же по подозрению в похищении газа на 30 миллиардов рублей арестовали отца сенатора, советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Расследование показало, что Рауль Арашуков злоупотреблял служебными связями в компании «Газпром», чтобы назначать управленцами региональных отделений газовой компании своих близких друзей и родственников. Ущерб от хищения газа составляет более 30 миллиардов рублей. Арестованный не признает свою вину в деле о крупном мошенничестве.