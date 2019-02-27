Француза, взявшего ответственность за теракт в «Батаклане», убили в Сирии

Международная коалиция во главе с США ударила по городу Багхуз в районе Абу Камаль и ликвидировала французского джихадиста террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Фабьена Клена. Экстремист заявлял в видеообращении об ответственности за теракты в Париже 13 ноября 2015 года.

Французское правительство ожидает анализа ДНК, чтобы подтвердить смерть террориста. Брата Фабьена Клена ранили. По информации СМИ Франции, братья стали приверженцами радикальных идей в начале 2000-х годов. В 2009 году Фабьена приговорили к пяти годам тюрьмы за вербовку граждан в Ираке. После освобождения Фабьен покинул Францию, направился в САР и примкнул к террористам.