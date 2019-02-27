Убийства, насилие, продажа оружия: чем на самом деле заняты миротворцы в ЦАР

Вечером 21 февраля стало известно о преступлениях «синих касок» в ЦАР под прикрытием миротворческой миссии ООН. Они творят бесчинства на и без того страдающей от войн территории. «Каски» продают местным оружие, насилуют и убивают людей. За это им максимум светит условный срок.

Гражданская война в ЦАР началась в 2012 году, когда против правительства выступили повстанцы. Они очень быстро захватили несколько городов.

Причины восстания просты – правительство наплевало на соглашения, подписанные за пять лет до событий. В 2013 году в республике появилась группировка «Селека». Ее поддерживает Франция и президент Чада Идрис Деби.

За событиями следила ООН. В самом начале конфликта организация отправила в ЦАР миротворцев, большинство которых – военнослужащие стран Африканского союза. Париж также усилил военное давление в надежде восстановить контроль над страной.

Африканцы же с презрением смотрят на миротворцев и не хотят видеть на своей земле, в частности, из-за деятельности «синих касок».

В 2015 году в городе Банги в районе КМ5 задержали миротворца MINUSCA, как писали СМИ, у солдата Руанды была сумка с парой АК-47 и несколькими магазинами. Ранее этого мужчину не раз видели местные: он продавал оружие заказчику из района. Продажа проходила очень неосторожно: солдат просто складывал оружие в сумку и ехал в назначенное место с другими «миротворцами».

В итоге, молодежь решила противостоять продавцу оружия. Юноши налетели на солдата, отобрали оружие и убежали. Содержимое сумки они отдали местному главе отдела по борьбе с бандитизмом.

Примечательно, что африканская часть контингента MINUSCA вооружена тем же оружием, что и местные армии. Последние закупают орудия убийства у Китая. К слову, Пекин лидирует по продаже оружия странам южнее Сахары.

Столь свободно «синие каски» действуют по одной простой причине – судить их могут только в той стране, откуда миротворец родом. Расследование ведут сотрудники MINUSCA.

Кроме оружия, «синие каски» в ЦАР промышляют насилием, грабежом и убийствами. Они не смотрят на пол или возраст.

Так, епископ из ЦАР в 2018 обвинил солдат ООН в сексуальных надругательствах над африканцами. Случай не единственный.

В марте этого же года сообщалось о банде габонских бойцов, выведенных из ЦАР. Выяснилось, что солдаты неоднократно насиловали жителей республики. В насилии обвиняют в том числе миротворцев из Уганды и Мавритании.

Пресс-секретарь миссии MINUSCA в сентябре 2018 года призвала прекратить сексуальное использование миротворцами местных жителей. Непонятно, где она была раньше.

Не гнушаются миротворцы и нападениями на безоружных. В 2019 году солдаты MINUSCA расстреляли двух мирных граждан, ехавших на мотоцикле в Бамбари. «Синие каски», пытаясь оправдаться», заявили, что африканцы первыми напали на них, и миротворцам «пришлось защищаться». Те двое мирных граждан погибли от множественных ранений.

Из вышеописанного становится ясно, что жители ЦАР уже несколько лет терпят бесчинства от солдат MINUSCA. ООН же в это время заявляет, что миротворческая миссия придерживается нескольких принципов: невмешательство, сотрудничество и добрососедство.

Другие военнослужащие, зная о преступлениях MINUSCA, не спешат вступать в организацию.

Генсек ООН Антониу Гутереш пару лет назад заявил, что успех миссии под угрозой. Спустя месяц после его слов СБ ООН одобрил отправку еще 900 бойцов дополнительно. По факту, в ЦАР прибыли только 400 человек, пишет ФАН.

Миротворцы настолько обнаглели, что сотрудничают с повстанцами из UPC, хотя именно от этих боевиков нужно защищать мирное население. Легко можно понять, что работа ООН в ЦАР нужна только США и Евросоюзу, но никак не африканской стране.