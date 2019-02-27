ОБСЕ предлагает весеннее перемирие в Донбассе в честь праздников

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предложил ввести весеннее перемирие в Донбассе. Об этом сообщают в пресс-службе МИД самопровозглашенной ДНР.

Режим прекращения огня становится необходим в силу того, что действующее перемирие не является эффективным из-за многочисленных нарушений со стороны Украины. В связи с непрекращающимися нарушениями демилитаризованного режима ОБСЕ видит необходимость в весеннем перемирии в преддверии наступающих праздников.

«Надеемся на конструктивную позицию со стороны представителей официального Киева», –добавили в МИД ДНР.

Донбасс выступает за дополнительные меры контроля над режимом прекращения огня. ДНР предлагает запрет на диверсию, разведку и снайперскую стрельбу, а также настаивает на установлении демилитаризованной зоны в радиусе трех километров вокруг и в направлении важных объектов гражданской инфраструктуры.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был утвержден в феврале 2015 года. Согласно этим договоренностям Киеву необходимо прекратить боевые действия, вывести войска, амнистировать военнопленных, возобновить экономические отношения и провести конституционную реформу для децентрализации власти с учетом особого статуса Донецкой и Луганской областей. План предполагает ввод совместной миссии ООН и ОБСЕ: они должны действовать под общим руководством и быть одобрены «нормандской четверкой» - Россией, Германией, Украиной и Францией. Соглашения до сих пор не выполнены: Украина отказалась выполнять меры предписания из-за нерешенных вопросов безопасности. Петр Порошенко заявил, что стороны готовы рассматривать любые планы, если они «не наносят вреда суверенитету и территориальной целостности».