Фейки, соцсети, активность муниципалов. Чего ждать от выборов в Петербурге

В ближайшее время Петербург захлестнет волна мусорных или фейковых социологических опросов. Такой прогноз за 200 дней до выборов губернатора Северной столицы и муниципальных депутатов озвучила старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич на экспертной конференции.

Официально старт предвыборной кампании будет дан через несколько месяцев. Но эксперты уже сейчас обращают внимание на некоторые ее особенности.

Мацкевич считает, что с помощью опросов, в том числе, несуществующих, избирателей попытаются склонить в определенную сторону.

«В ближайшее время нас ждет вал опросов мусорных, фейковых. Опросов, которые может вообще и не проводились. Они будут использоваться разными силами с разными целями. Сделать с этим ничего нельзя, кроме как внимательно к этому относиться и смотреть на источник», — считает Мацкевич.

Она добавила, что на предстоящих выборах будет «множество вызовов» и перед политиками, и перед кандидатами, и перед социологами.

Регистрация кандидатов начнется летом. Политтехнолог Александр Ершов уверен: успех будет зависеть от того, как участники учтут особенности петербургского менталитета.

«Мы не более интеллигентны других городов, но может чуточку чувствительнее к неинтеллигентности. Очень чувствительны к полутонам: семь раз отмерить один отрезать», — рассуждает политолог.

По его мнению, у «Единой России» высокие шансы на успех, при условии, что будут сделаны правильные выводы из муниципальной кампании в Москве.

«Если муниципалы - единороссы учтут негативный опыт своих московских коллег, если они не сделают столь же скандальными выборы, тогда у них великие шансы. Сколько бы сюда не приехало московской оппозиции учить уму разуму коллег. Хотя не могу не признать, у них есть одна особенность — они умеют эффектно подать себя», — отметил Ершов.

Президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек прогнозирует высокую активность на муниципальных выборах. Он убежден, что многими кандидатами в муниципальные депутаты и избирателями будет двигать вовсе не политический интерес.

«Многие пойдут осознанно на эти выборы, понимая, что можно сделать в рамках своей местности, с точки зрения создания нормальной человеческой среды. Активность жителя будет высока, но она будет носить интерес с точки зрения того, что мы хотим сделать лучше рядом с нами. А не политический», - сказал Ходачек.

Медийная кампания к выборам уже началась и это «приличная прелюдия» по оценке журналиста Андрея Захарцева.

«Должен быть какой-то информационный канал, которому бы люди поверили. Плюс огромная роль — у муниципальных газет. Если районки подтянутся, будет замечательно. В соцсетях позиция города наконец добротно представлена», — констатирует журналист.

Кстати, к представлению позиции города в соцсетях обещает лично присоединиться врио губернатора Петербурга Александр Беглов. На совещании с представителями некоммерческого сектора градоначальник пообещал завести личный аккаунт во «ВКонтакте», добавив, что недавно был в офисе этой соцсети.

«В самое ближайшее время постараюсь посмотреть, что можно сделать, проработаю в этом направлении. Оперативная связь с населением нужна»,— сказал Беглов.

Прямой диалог с населением сработает куда эффективнее, чем традиционные газеты, считает политолог Александр Ершов.

«Кандидаты должны не побояться выйти на диалог с жителей и ответить на вопросы, которые действительно интересуют людей. Это будет иметь эффект, больше чем газеты», — сказал Ершов.

Если ЦИК РФ не изменит дату единого дня голосования (а такие разговоры ведутся), выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года.