Властям Нидерландов нужно прояснить позицию по Air France-KLM — Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон в среду, 27 февраля, заявил, что нидерландскому правительству необходимо прояснить позицию Амстердама в связи с увеличением доли участия в капитале европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM. Правительство Нидерландов не только купило 12,7 процента акций Air France-KLM, но и планирует увеличить долю до 14 процентов для усиления влияния на операции компании​​​.

«Французское правительство не информировали об этом решении и его исполнении», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, нидерландское правительство должно прояснить намерения в этом деле. Французский министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пригласил нидерландского коллегу в Париж, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Штаб-квартира Air France-KLM находится в аэропорту имени Шарля де Голля рядом с Парижем. Авиакомпания — крупнейшей в мире, с точки зрения объема выручки.