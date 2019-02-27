Эрдоган провел переговоры с Джаредом Кушнером в Анкаре

Турецкий лидер Тайип Эрдоган провел переговоры в Анкаре со старшими советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером в среду, 27 февраля.

Об этом сообщает канцелярия президента Турции. Содержание беседы не уточняется. Ранее Трамп анонсировал желание обсудить с Кушнером торгово-экономическое сотрудничество.

Советник американского президента на этой неделе встретился с лидерами ОАЭ и Омана. Он обсудил детали ближневосточного урегулирования, в том числе усилия Белого дома по разрешению палестино-израильского конфликта.