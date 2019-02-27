Три участка ЦКАД возведут к октябрю 2020 года

Первый, третий и пятый участки Центральной кольцевой автомобильной дороги построят к октябрю будущего года. Об этом написано в опубликованном 28 февраля документе по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова.

Четвертый пусковой комплекс строители возведут к октябрю 2021 года, указано на сайте правительства.

«Участники совещания подтвердили, что строительно- монтажные работы ведутся в соответствии с обновленным графиком ликвидации допущенных отставаний в строительстве ЦКАД», — отметила пресс-служба в сообщении.

ЦКАД, которая получила значение А-113, пройдет по территории Московской области и Новой Москвы. Дорога располагается в 50 километрах от МКАД и параллельна Малому и Большому кольцу. Ее длина — порядка 530 тысяч метров, она соединит Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Планируется, что трасса станет одним из ключевых элементов транспортной инфраструктуры Подмосковья. Строительство ЦКАД стартовало в 2014 году, его разделили на пять этапов.