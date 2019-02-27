Члены радикальной группировки из Киева устроили самосуд над подростком

Члены радикальной неонацистской группировки из Киева «Молодая Кровь» привязали 16-летнего подростка к столбу и заставили съесть несколько пакетов с наркотиками. Радикалы сняли истязания школьника на видео и выложили в сеть.

Группа радикалов уже давно терроризирует жителей Киева. Молодые люди якобы занимаются отловом наркоторговцев и употребляющих наркотики киевлян, но на деле устраивают самосуд над подростками, а качестве демонстрации своих достижений по «спасению нации» выкладывают видео с издевательствами в сеть. В этот раз жертвой «Молодой Крови» стал подросток, обвиненный молодыми людьми в торговле наркотическим веществом — амфетамином.

«Твои родители знают, что ты употребляешь наркотики? Сегодня мы будем бороться с такими, как ты. Конкретно с тобой. Сегодня ты — наша цель», — угрожают на видеозаписи 16-летнему подростку «борцы с наркотиками», после чего привязывают парня скотчем к столбу, пишут что-то на его лбу маркером и заставляют есть пакеты с амфетамином, фиксируя происходящее на камеру. О состоянии здоровья молодого человека не сообщается, но нет уверенности в том, что школьник в порядке после такого «урока».

29 декабря неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича, широко известного своим пристрастием к самосуду на видеокамеру, приговорили к 10 годам лишения свободы за нападения и многочисленные избиения людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Приговор был вынесен московским судом еще в июне 2017 года, но в мае 2018 года его отметил Мосгорсуд и направил на новое рассмотрение. Еще девять соучастников Марцинкевича будут отбывать срок от трех лет и четырех месяцев до десяти лет.