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17:27   27 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Члены радикальной группировки из Киева устроили самосуд над подростком

Члены радикальной группировки из Киева устроили самосуд над подростком

Члены радикальной неонацистской группировки из Киева «Молодая Кровь» привязали 16-летнего подростка к столбу и заставили съесть несколько пакетов с наркотиками. Радикалы сняли истязания школьника на видео и выложили в сеть.

Группа радикалов уже давно терроризирует жителей Киева. Молодые люди якобы занимаются отловом наркоторговцев и употребляющих наркотики киевлян, но на деле устраивают самосуд над подростками, а качестве демонстрации своих достижений по «спасению нации» выкладывают видео с издевательствами в сеть. В этот раз жертвой «Молодой Крови» стал подросток, обвиненный молодыми людьми в торговле наркотическим веществом — амфетамином.

«Твои родители знают, что ты употребляешь наркотики? Сегодня мы будем бороться с такими, как ты. Конкретно с тобой. Сегодня ты — наша цель», — угрожают на видеозаписи 16-летнему подростку «борцы с наркотиками», после чего привязывают парня скотчем к столбу, пишут что-то на его лбу маркером и заставляют есть пакеты с амфетамином, фиксируя происходящее на камеру. О состоянии здоровья молодого человека не сообщается, но нет уверенности в том, что школьник в порядке после такого «урока».

Члены радикальной группировки из Киева устроили самосуд над подростком

29 декабря неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича, широко известного своим пристрастием к самосуду на видеокамеру, приговорили к 10 годам лишения свободы за нападения и многочисленные избиения людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Приговор был вынесен московским судом еще в июне 2017 года, но в мае 2018 года его отметил Мосгорсуд и направил на новое рассмотрение. Еще девять соучастников Марцинкевича будут отбывать срок от трех лет и четырех месяцев до десяти лет.

 

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Автор: Александра Леснова
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