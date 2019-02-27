Четверых граждан Шри-Ланки арестовали в аэропорту в Мадагаскаре

Полиция Мадагаскара арестовала четырех граждан Шри-Ланки в аэропорту Ивато в Антананариву. Все четверо имели поддельные испанские паспорта.

СМИ пишут, что задержанным от 22 до 26 лет. Они прилетели на Мадагаскар 7 февраля, чтобы потом улететь в Испанию через Францию. При себе они имели поддельные испанские паспорта, но не говорили по-испански.

Ранее СМИ проводили расследование, в ходе которого установили, что на остров перед выборами прибыло множество иностранцев. Многие из них — граждане США. «Туристы» не появлялись в курортных местах, а только в столице Мадагаскара Антананариву.

Также сообщалось, что полиция задержала французского советника Кристофа Рэйнтю. Его подозревают в организации теракта в Центральноафриканской республике.