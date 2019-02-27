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16:42   27 Февраля 2019
Россия

Режим КТО отменили в Нальчике после ликвидации боевиков

Режим КТО отменили в Нальчике после ликвидации боевиков

Режим контртеррористической операции отменили в Нальчике после ликвидации трех боевиков, сообщает 27 февраля РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб в Кабардино-Балкарской Республике.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что члены экстремисткой группы скрывались в одном из частных домов на улице Братьев Кардановых. Их ликвидировали и установили личности. Среди гражданского населения в сотрудников правоохранительных органов потерь нет.

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей приказом начальника управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии правовой режим КТО и действовавшие на части территории Нальчика временные ограничения отменены», — указано в сообщении оперативного штаба.

На части территории Нальчика с 4.05 часов по московскому времени ввели режим КТО. Силовики ограничили улицы Пролетарскую, Туполева, Ленинградскую и 1-ю линию, а также русло реки от Пролетарской до Ленинградской улицы.

Правоохранительные органы получили данные о возможном местонахождении членов и пособников религиозно-экстремистской группировки, которые разрабатывали теракт. Силовики блокировали дом в микрорайоне «Александровка». Боевики открыли огонь на предложение сдаться, в ответ сотрудники органов также применили оружие.

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Автор: Анна Манц
#боевики #нальчик #кто

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