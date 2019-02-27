Мэй поддерживает усиление санкций против РФ пока Крым не вернут Украине

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что Лондон продолжит выступать за усиление санкций против России, пока Крым не вернется в состав Украины.

Такое заявление Мэй сделала в среду в Палате общин, отвечая на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Джона Уиттингдейла, о том, хочет ли Лондон усиливать антироссийские санкции до того момента, пока суверенитет Украины над регионом не восстановится.

По ее словам, Великобритания сделала в области санкций «все, что было в силах». Мэй считает, что вступившие в силу санкции окажут воздействие, в том числе на ответственных лиц.

Крымский полуостров стал частью России 18 марта 2014 года. Большинство участников проводившегося референдума высказались за то, чтобы Крым вновь воссоединился с РФ. Евросоюз не признает присоединение полуострова к стране и считает территорию аннексированной.