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16:36   27 Февраля 2019
Весь мир

Мэй поддерживает усиление санкций против РФ пока Крым не вернут Украине

Мэй поддерживает усиление санкций против РФ пока Крым не вернут Украине

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что Лондон продолжит выступать за усиление санкций против России, пока Крым не вернется в состав Украины.

Такое заявление Мэй сделала в среду в Палате общин, отвечая на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Джона Уиттингдейла, о том, хочет ли Лондон усиливать антироссийские санкции до того момента, пока суверенитет Украины над регионом не восстановится.

По ее словам, Великобритания сделала в области санкций «все, что было в силах». Мэй считает, что вступившие в силу санкции окажут воздействие, в том числе на ответственных лиц.

Крымский полуостров стал частью России 18 марта 2014 года. Большинство участников проводившегося референдума высказались за то, чтобы Крым вновь воссоединился с РФ. Евросоюз не признает присоединение полуострова к стране и считает территорию аннексированной.  

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #крым #санкции #мэй

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