МИД Индии вызвал замглавы посольства Пакистана

Индийское министерство иностранных дел в среду, 27 февраля, вызвало временного поверенного в делах посольства Пакистана в Нью-Дели Сайеда Хайдера Шаха на фоне возросшей эскалации напряженности в спорном регионе Кашмир, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар заявлял, что ВВС страны сбили пакистанский истребитель F-16 над Кашмиром и потеряли МиГ-21. Однако вооруженные силы Пакистана опровергли информацию МИД Индии и заявили, что это они сбили два индийских военных самолета и задержали пилота.

There is only one pilot under Pakistan Army’s custody. Wing Comd Abhi Nandan is being treated as per norms of military ethics. pic.twitter.com/8IQ5BPhLj2