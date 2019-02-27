Уголовное дело могут завести на байкальских шаманов за сожжение верблюдов

Шаманы, сжигавшие верблюдов во время обряда в Ангарске, могут попасть под суд из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Прокуратура Ангарска провела проверку по факту совершения жертвоприношения с сожжением верблюдов шаманами и направила материалы дела в ГУ МВД по Иркутской области. В полиции пояснили, что правоохранительные органы намерены опросить свидетелей ритуала с умерщвлением верблюдов, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Местная прокуратура настраивает на открытии дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол пообещал наказать своего заместителя по Иркутской области Артура Цыбикова, устроившего обряд жертвоприношения со сжиганием пяти верблюдов. Допчун-оол рассказал «Политике Сегодня», что глубоко возмущен обрядом, а Цыбикову «будет плохо».

Напомним: шаманы под Ангарском провели ритуал с жертвоприношением «Жэн тэнгэри яба». Видео с жестоким обрядом опубликовали на Yotube: нескольких верблюдов под звуки бубнов тащат к месту обряда, убивают, а их мясо варят и сжигают на костре в качестве подношения духам. После публикации пользователи возмутились хладнокровным убийством животных. Такой ритуал байкальские шаманы проводили в первый раз. По их словам, действие ритуала должно было «укрепить Россию и ее народы».