Порошенко: Каждая семья с минимум тремя детьми получит компенсацию

Украинский лидер Петр Порошенко 28 февраля в Twitter пообещал предоставить каждой семье с тремя и более детьми ежемесячную компенсацию в размере прожиточного минимума.

В посте указано, что индексация пенсий и монетизация субсидий должны противодействовать бедности на Украине. Он предложил «еще один шаг».

«Каждая семья, которая имеет трех и более детей получит на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию каждый месяц в размере прожиточного минимума», — указано в тексте.

Індексація пенсій, монетізація субсидій - два точні постріли у боротьбі з бідністю. І я пропоную ще один крок: кожна родина, яка має 3 і більше дітей отримає на третю, четверту, п'яту дитину компенсацію пряму кожен місяць у розмірі прожиткового мінімуму. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 февраля 2019 г.

Заявление Порошенко можно расценить как часть предвыборной компании в преддверии президентских выборов в стране.

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. Выборные мероприятия должны пройти 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало рекордным историческим показателем.

Ранее лидером общественного рейтинга была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее место занял шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко выступает лишь 14 процентов респондентов.