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16:12   27 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко: Каждая семья с минимум тремя детьми получит компенсацию

Порошенко: Каждая семья с минимум тремя детьми получит компенсацию

Украинский лидер Петр Порошенко 28 февраля в Twitter пообещал предоставить каждой семье с тремя и более детьми ежемесячную компенсацию в размере прожиточного минимума.

В посте указано, что индексация пенсий и монетизация субсидий должны противодействовать бедности на Украине. Он предложил «еще один шаг».

«Каждая семья, которая имеет трех и более детей получит на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию каждый месяц в размере прожиточного минимума», — указано в тексте.

Заявление Порошенко можно расценить как часть предвыборной компании в преддверии президентских выборов в стране.

31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. Выборные мероприятия должны пройти 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало рекордным историческим показателем.

Ранее лидером общественного рейтинга была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее место занял шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко выступает лишь 14 процентов респондентов.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #выплаты #семьи

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