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16:16   27 Февраля 2019
Весь мир

Меган Маркл сделала «идеальный» реверанс для короля Марокко — СМИ

Меган Маркл сделала «идеальный» реверанс для короля Марокко — СМИ

Герцогиня Сассекская исполнила свой первый «идеальный» реверанс перед монархом другой страны — королем Марокко. Об этом пишет Daily Mail.

Видео реверанса опубликовал внимательный поклонник супруги принца Гарри Меган Маркл. Британская королевская пара провели три дня в Марокко с официальным визитом. В последний день супруги встретились с королем Марокко Мухаммедом VI.

Беременная герцогиня Сассекская встретилась с монархом перед частной аудиторией в его резиденции. Первый официальный реверанс для иностранного правителя британские назвали «идеальным».

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Автор: Арсений Аскольский
#марокко #меган маркл #реверанс

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