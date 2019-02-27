Меган Маркл сделала «идеальный» реверанс для короля Марокко — СМИ

Герцогиня Сассекская исполнила свой первый «идеальный» реверанс перед монархом другой страны — королем Марокко. Об этом пишет Daily Mail.

Видео реверанса опубликовал внимательный поклонник супруги принца Гарри Меган Маркл. Британская королевская пара провели три дня в Марокко с официальным визитом. В последний день супруги встретились с королем Марокко Мухаммедом VI.

Беременная герцогиня Сассекская встретилась с монархом перед частной аудиторией в его резиденции. Первый официальный реверанс для иностранного правителя британские назвали «идеальным».