Путин призвал Нетаньяху обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин предложил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России в ходе встречи с Нетаньяху сообщил, что считает очень важным обсуждение вопросов безопасности в этом регионе. Путин отметил, что российская и израильская стороны давно договаривались о проведении встречи, а ситуация на Ближнем Востоке требует проведения таких переговоров на высшем уровне.

Путин подчеркнул позитивные изменения в торгово-экономических отношениях России и Израиля.

«У нас растёт товарооборот между нашими странами. Он в абсолютных величинах не очень большой, но все-таки тенденции позитивные», - заявил Путин.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что намерен обсудить на предстоящей встрече с Путиным действия Ирана в Сирии. Он сказал, что Израилю крайне важно помешать попыткам Ирана укрепить свое положение в Сирии. Сейчас Израиль «остановил наступление», но по мнению израильского премьера, страна должна продолжать «блокировать атаку». Иран не должен открыть новый фронт против Израиля рядом с Голанскими высотами, подчеркнул Нетаньяху.

4 января между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили развитие ситуации в Сирии в свете озвученных недавно намерений США вывести свои войска из страны.