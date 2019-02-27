Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Израиль и Россия преодолели кризис после крушения самолета Ил-20

Израиль и Россия преодолели кризис после крушения самолета Ил-20

 Саблезубая кошка из Подмосковья потерялась и ищет хозяина

Саблезубая кошка из Подмосковья потерялась и ищет хозяина
Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

ОБСЕ предлагает весеннее перемирие в Донбассе в честь праздников

ОБСЕ предлагает весеннее перемирие в Донбассе в честь праздников
Генпрокурор Египта назвал причину пожара в поезде в Каире

Генпрокурор Египта назвал причину пожара в поезде в Каире

 Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП

Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП
Израиль и Россия преодолели кризис после крушения самолета Ил-20

Израиль и Россия преодолели кризис после крушения самолета Ил-20

 Саблезубая кошка из Подмосковья потерялась и ищет хозяина

Саблезубая кошка из Подмосковья потерялась и ищет хозяина
Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

ОБСЕ предлагает весеннее перемирие в Донбассе в честь праздников

ОБСЕ предлагает весеннее перемирие в Донбассе в честь праздников
Генпрокурор Египта назвал причину пожара в поезде в Каире

Генпрокурор Египта назвал причину пожара в поезде в Каире

 Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП

Глава МО Судана объяснил причину введения режима ЧП
16:07   27 Февраля 2019
Весь мир

Путин призвал Нетаньяху обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

Путин призвал Нетаньяху обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин предложил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России в ходе встречи с Нетаньяху сообщил, что считает очень важным обсуждение вопросов безопасности в этом регионе. Путин отметил, что российская и израильская стороны давно договаривались о проведении встречи, а ситуация на Ближнем Востоке требует проведения таких переговоров на высшем уровне.

Путин подчеркнул позитивные изменения в торгово-экономических отношениях России и Израиля.

«У нас растёт товарооборот между нашими странами. Он в абсолютных величинах не очень большой, но все-таки тенденции позитивные», - заявил Путин.

Путин призвал Нетаньяху обсудить ситуацию на Ближнем Востоке

Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что намерен обсудить на предстоящей встрече с Путиным действия Ирана в Сирии. Он сказал, что Израилю крайне важно помешать попыткам Ирана укрепить свое положение в Сирии. Сейчас Израиль «остановил наступление», но по мнению израильского премьера, страна должна продолжать «блокировать атаку». Иран не должен открыть новый фронт против Израиля рядом с Голанскими высотами, подчеркнул Нетаньяху.

4 января между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили развитие ситуации в Сирии в свете озвученных недавно намерений США вывести свои войска из страны.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #путин #сирия #иран #политика #израиль #нетаньяху #новости #весь мир #ближний восток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...