Власти Якутии попросили жителей застраховать имущество перед паводком

Первый заместитель председателя якутского правительства Алексей Колодезников в среду, 27 февраля, поручил профильным министерствам и ведомствам сформировать реестр государственных и муниципальных объектов для страхования​​​. Якутские власти попросили жителей застраховать имущество перед весенним паводком.

В государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии подчеркнули, что особое внимание уделят объектам и дорогам, которые могут попасть в зону паводка. Муниципалитетам предстоит не только застраховать все объекты, но и разъяснить людям изменения в федеральном законодательстве по вопросу страхования.

«Сейчас начнется активная работа по подготовке к паводку, и страхование — один из вопросов, который мы упускаем», — сказал Колодезников.

По его словам, в 2018 году при работе с пострадавшими от паводка людьми выявили, что у многих нет документов, которые подтверждают право собственности. Колодезников призвал разобраться с этой проблемой.

Критический уровень половодья весной 2019 года спрогнозировали в 22 районах республики. В 2018 году от весеннего и летнего паводков затопило 63 населенных пункта и почти полторы тысячи домов. Пострадали пять тысяч человек. Сумма ущерба — полтора миллиарда рублей.