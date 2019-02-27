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15:53   27 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Сердючка готова «спасти» Украину на «Евровидении»

Сердючка готова «спасти» Украину на «Евровидении»

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, заявил о готовности «спасти» Украину и представить страну на международном песенном конкурсе «Евровидение». Об том он рассказал телеканалу «360» 27 февраля.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!», — указал он.

Данилко считает, что музыканты, победившие на национальном отборе, отказались представлять страну на конкурсе из-за политизации события. Он отметил, что вокруг «Евровидения» есть сильный негатив, так что сам артист находится в замешательстве. Сердючка допускает, что Украина может просто отказаться от участия в этом году.

Артист уже выступал на «Евровидении-2007», которое проходило в Хельсинки, Финляндия. На сцене он исполнил песню «Dancing Lasha Tumbai» и занял второе место.

Сердючка готова «спасти» Украину на «Евровидении»

26 февраля член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова заявила о возможном отказе страны от участия в песенном конкурсе, так как событие в последнее время приобрело политизацию, а общество «болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене».

В национальном отборе на конкурс победила певица Maruv, однако она отказалась от участия из-за политизации. Договор на выступление обязывал певицу выступать с лозунгами и отменить концерты в России. Она написала в Instagram, что не хочет участвовать в промоакции политиков Украины.

Также от участия отказались серебрянные медалисты отбора — группа Freedom-jazz girls band. Третье место заняла группа Kazka, которая также не решилась представлять страну.

«Евровидение» в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев. Финал конкурса состоится 18 мая.

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Автор: Анна Манц
#украина #сердючка #евровидение-2019

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