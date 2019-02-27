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16:08   27 Февраля 2019
Весь мир

Французы грозят бойкотом компании, продающей спортивные хиджабы в Марокко

Французы грозят бойкотом компании, продающей спортивные хиджабы в Марокко

Французские политики раскритиковали идею о продаже спортивных хиджабов компании Decathlon. Головной убор весьма популярен в Марокко, поэтому организация решила выйти на рынок Франции.

Планировалось, что спортивный хиджаб появится на полках магазинов уже в марте, но из-за скандалов и угроз компания отложила выпуск.

Пресс-секретарь правящей во Франции партии «Республика на марше» Аврора Берге заявила, что не станет доверять бренду, который «отказывается от ценностей страны».

Министр здравоохранения Агнес Бузин признала, что спортивный хиджаб не противоречит закону об открытом лице, но идет в разрез с национальными ценностями.

«Не думаю, что это соответствует ценностям Франции», — заявила политик.

Также пресс-секретарь партии консерваторов Лидия Гироус обвинила компанию в «подчинении исламу» и «отказе от ценностей» в угоду прибыли. Председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян открыто призвал бойкотировать Decathlon.

Ряд стран Евросоюза принял закон, запрещающий женщинам носить головной убор, закрывающий лицо. Так, запрещены никабы, оставляющие открытыми только глаза, и паранджа, которая скрывает все лицо и тело.

Французы грозят бойкотом компании, продающей спортивные хиджабы в Марокко

Марокко в годы Первой Мировой войны был колонией Франции. Париж в 1965 году после нескольких восстаний фактически признал независимость африканской страны, но на деле все еще считает Марокко своей собственностью.

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Автор: Павел Никифоров
#франция #хиджаб #марокко

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