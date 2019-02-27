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15:53   27 Февраля 2019
Весь мир

Глава МИД Венесуэлы призвал провести встречу Мадуро и Трампа

Глава МИД Венесуэлы призвал провести встречу Мадуро и Трампа

Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса призвал организовать встречу между президентом републики Николасом Мадуро и американским лидером Дональдом Трампом для урегулирования разногласий.

Об этом глава МИД заявил на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. По словам Арреасы, Мадуро «открыт для диалога даже с США». Предложение провести встречу США и Венесуэлы цитирует Agence France-Presse 

Министр иностранных дел Внесуэлы 25 февраля заявил, что встреча Мадуро и Трампа поможет урегулировать политический кризис в республике. При этом 3 февраля Трамп заявил, что несколько месяцев назад отказался от встречи с коллегой.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя президентом страны на период действия временного правительства. США и 15 стран Организации американских государств (ОАГ) моментально заявили о законности его назначения. Позже к ним присоединились другие державы, в том числе европейские.

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Автор: Арсений Аскольский
#мид #трамп #венесуэла #мадуро

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