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15:40   27 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко: Украина должна продавать электроэнергию в ЕС

Порошенко: Украина должна продавать электроэнергию в ЕС

Украинский лидер Петр Порошенко считает, что Киев должен продавать электроэнергию в страны ЕС. Тот факт, что страна имеет единую энергосистему с Россией, удручает.

Президент заявил, что, учитывая атомные мощности Украины, ее промышленный потенциал, электроэнергии вырабатывается слишком много, ее некуда девать. Он напомнил, что страна до сих поря является членом энергетического объединения, которое базируется со времен СССР.

«Мы имеем единую энергосистему с Россией, и это не правильно», — подчеркнул Порошенко.

Он призвал проложить линии электропередачи в Европу, чтобы решить этот вопрос.

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Автор: Виктория Разумовская
#европа #порошенко #украина #энергетика

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