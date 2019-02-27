Самолеты «России» изменят маршрут полетов из-за Пакистана

Самолеты авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», изменят маршрут полетов из-за закрытого воздушного пространства Пакистана, сообщает 27 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

«В связи с поступившей в авиакомпанию «Россия» информацией о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана и воздушной зоной Кабула до 02:59 по московскому времени 28 февраля авиакомпания «Россия» вынуждена планировать маршруты облета указанной территории», — объяснил собеседник агентства.

Данные были переданы телеграммой НОТАМ. По этой же причине произойдет увеличение нескольких дальнемагистральных маршрутов, которые выполняет организация.

Ранее стало известно о полном закрытии воздушного пространства Пакистана из-за обострений отношений с Индией. Туда не смогут влететь транзитные международные авиарейсы до начала марта.

26 февраля «Аэрофлот» заявил о подорожании на 200 рублей сбора на топливо. Увеличение стоимости произойдет 4 марта для продажи билетов и 1 апреля для перевозок. Это не касается полетов в города Дальнего Востока, Крым и Калининград. Причиной стали девальвация рубля и рост стоимости авиационного керосина.