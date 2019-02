Оператора Евросоюза уведомили о закрытии воздушного пространства Пакистана

Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации в среду, 27 февраля, уведомили, что Пакистан закрыл воздушное пространство. По информации Eurocontrol, решение Исламабада закрыть воздушное пространство скажется на маршрутах порядка 400 ежедневных рейсов, которые перенаправят на юго-запад.

Согласно первичной оценке, закрытие пакистанского воздушного пространства серьезно скажется на Иране — дополнительные рейсы, а также на Грузии и Азербайджане — потерянные рейсы и более 100 перенаправленных. Выбор маршрута остается за авиакомпаниями, резюмировали в Eurocontrol.

Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад продемонстрировал «желание и готовность к самообороне».

Pakistan airspace not available. Further information regarding the impact on European traffic is on the NOP. https://t.co/uE04HBL5aW