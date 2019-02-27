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15:43   27 Февраля 2019
Весь мир

Оператора Евросоюза уведомили о закрытии воздушного пространства Пакистана

Оператора Евросоюза уведомили о закрытии воздушного пространства Пакистана

Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации в среду, 27 февраля, уведомили, что Пакистан закрыл воздушное пространство. По информации Eurocontrol, решение Исламабада закрыть воздушное пространство скажется на маршрутах порядка 400 ежедневных рейсов, которые перенаправят на юго-запад. 

«Мониторим ситуацию с перенаправлением», — отметили в Eurocontrol.

Согласно первичной оценке, закрытие пакистанского воздушного пространства серьезно скажется на Иране — дополнительные рейсы, а также на Грузии и Азербайджане — потерянные рейсы и более 100 перенаправленных. Выбор маршрута остается за авиакомпаниями, резюмировали в Eurocontrol.

Оператора Евросоюза уведомили о закрытии воздушного пространства Пакистана

Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад продемонстрировал «желание и готовность к самообороне».

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолет #рейс #пакистан #eurocontrol

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