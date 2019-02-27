Соболь встретилась с Пригожиным и теперь скрывается

В сети появились новые подтверждения петербургской встречи предпринимателя Евгения Пригожина и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь: фото и свидетельства очевидцев, сообщает издание Pravda.ru.

Первым о встрече бизнесмена и активистки команды Навального 18 февраля сообщил Telegram-канал «Медиатехнолог», опубликовав два снимка. В кадрах юрист ФБК и Пригожин запечатлены во дворе дома 95 по Невскому проспекту, где расположена «Имидж-студия Дениса Осипова».

Соболь прокомментировала снимки на следующий день после того, как пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» опубликовала релиз, в котором говорилось о переговорах с ее начальником в начале февраля. Навальный обещал прекратить искусственно раздувать скандал вокруг школьного питания в Москве за 300 миллионов рублей. На раздумья бизнесмену дал две недели. Время дедлайна совпало с визитом Соболь в Петербург, но из города на Неве московская гостья уехала ни с чем. Пригожин отказался платить. Соболь сочла опубликованные снимки забавными. Встречу с главой «Конкорда» отрицать не стала.

После краткого затишья команда Навального выпустила расследование об антисанитарных условиях на одном из подмосковных комбинатах «Конкорда» - «Московский школьник». Интернет-аудитория сразу же обратила внимание на фото унитаза, который якобы служил емкостью для мытья овощей и фруктов.

Внимательные пользователи быстро обнаружили, что снимок гулял по сети с 2011 года. Навальный и Соболь поспешили извиниться и перезалить ролик. Произошла ошибка, объяснили расследователи. По теме петербургской встречи продолжали хранить молчание.

Спустя несколько дней подробностями поделился Telegram-канал SIL0VIKI. Опубликовал подробную карту передвижений Соболь и Навального в Петербурге в день встречи с Пригожиным. Маршруты предоставил анонимный пользователь, которого в описании называют «добрым стрингером».

Источник издания в петербургском штабе Навального сообщил, что Соболь прибыла без сопровождающих на 11-й путь Московского вокзала «Сапсаном» №754. У десятого вагона юриста ФБК встретил мужчина. Предположительно не из числа сторонников Навального, так как Соболь, по словам источника, запретила им появляться на вокзале. Незнакомца запечатлели камеры видеонаблюдения Московского вокзала.

Как сообщил изданию «добрый стрингер» (мужчина предоставил комментарии на условиях анонимности), в компании незнакомца Соболь отправилась к салону красоты на Невском. В помещение юрист зашла уже одна, распрощавшись со спутником. Примерно через полтора часа к салону подошел Евгений Пригожин.

«Причем он тоже был один, а не как обычно такие люди в сопровождении охраны», - рассказал «добрый стрингер». - Было похоже, что все тщательно спланировано. Пригожин зашел с одной стороны и вышел потом с другой. Понять, что это он было очень трудно. К тому же на улицах было многолюдно. Мало кто обратит внимание на человека в кепочке».

Выйдя из здания, бизнесмен сел в «Мерседес», где его ожидал незнакомец, встречавший Соболь на вокзале.

«Мой напарник поехал за ними и сфотографировал, как Пригожин выходит из нее в Адмиралтейском районе, а парень продолжает сидеть с водителем», - поделился подробностями «стрингер».

После визита на Невский 95 Соболь дошла до дома №128 по центральному проспекту Петербурга, где села в такси – белый KIA. Согласно обнародованным маршрутам, перед встречей с партактивом в арт-пространстве «Пальма» юрист ФБК посещала вегетарианское кафе «Лаор».

Именно в кафе, а не в «Имидж-студии Дениса Осипова», Любовь Соболь встретилась с Евгением Пригожиным, утверждает «добрый стрингер». На фото, которые предоставил источник, человек, похожий на Пригожина, заходит в кафе с женщиной, похожей на Соболь. Владелец заведения Дмитрий Чепковский вспомнил недавних посетителей по фотографиям, которые показали корреспонденты издания Pravda.ru. По словам владельца, разговор у них не сложился.

«Громко они разговаривали. Ну, я расслышал... Но так говорить, наверное, это же обидно и невежливо... Я что-то слышал... Что-то... «пусть подавится, никаких трехсот миллионов». Все приходят, все разговаривают, мы вообще как-то не привыкли такие cцены слышать... Они сидели вон в том зале», - рассказал Чепковский.

Уже не под камеру Чепковский добавил, что Пригожин предлагал Соболь «передать своему начальнику, что эти деньги ему запихнут в зад, если он не успокоится». Соболь же утверждала, что предпринимателю будет плохо, если он не заплатит.

По словам «стрингера», Пригожин и Соболь расстались после короткого разговора на повышенных тонах. Юрист ФБК была взволнована и долго кому-то названивала. После встречи с петербургским активом штаба Соболь отправилась прямиком на вокзал. В компании все того же незнакомца, замеченного в автомобиле бизнесмена.

В минувшее воскресенье, 24 февраля, во время марша памяти Бориса Немцова Соболь написала в Twitter, что не встречалась с Пригожиным. Журналистов просила не донимать ее вопросами о встрече, но вскоре запись пропала из аккаунта юриста.

Молчал и Алексей Навальный. Корреспонденты телеканала «Дождь» безуспешно просили лидера ФБК о комментарии, но тот делал вид, что не замечает представителей прессы. Надежда окончательно угасла, когда Алексей Навальный сел в автомобиль Range Rover и был таков.

Юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло объясняет молчание Навального и его сторонников нежеланием отвечать на неудобные вопросы.

«Навальный давно избрал такую тактику. Он не общается даже с лояльными ему журналистами, потому что его не устраивают любые не хвалебные вопросы: о Пригожине, о фейковом унитазе. Поэтому он бегает от журналистов. Это логическое окончание для человека, который вырос на поддержке этих СМИ, которые его всячески рекламировали в 2011, 12, 13-м годах. Вкладывали в него усилия. Теперь таким образом Навальный им платит», - поделился мнением с «Политикой Сегодня» юрист.

Получить комментарии от юриста ФБК «Политике Сегодня» не удалось. Любовь Соболь по-прежнему не отвечает на звонки.