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15:26   27 Февраля 2019
Россия

Путин оценит работу каждого члена правительства в конце года

Путин оценит работу каждого члена правительства в конце года

Каждый член правительства России получит оценку работы в реализации задач, которые были озвучены на ежегодном послании Федеральному собранию, от президента Владимира Путина. Об этом он заявил 27 февраля на совещании с Кабинетом министров.

Глава РФ отметил, что график контроля выполнения национальных проектов уже выстроен. Если говорить о послании Федсобранию, то некоторые задачи выходят за рамки этих программ.

«И, как я уже говорил, буду внимательно следить за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, а что не сделано», — объяснил Путин.

Правительство продолжит напряженно работать для достижения поставленных целей. Президент отметил, что сформулированные задачи «очень конкретные», они «носят не отвлеченный, не абстрактный характер».

Ранее на сайте президента России появился перечень поручений, которые основаны на ежегодном послании Путина Федеральному собранию. 20 февраля он огласил его в Гостином дворе. Глава страны обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Президент России сосредоточил послание на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом.

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Автор: Анна Манц
#путин #привительство #посление

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