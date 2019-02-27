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15:28   27 Февраля 2019
Весь мир

Трамп заявил, что у США «особые» отношения с КНДР

Трамп заявил, что у США «особые» отношения с КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона и Пхеньяна сложились «особые» отношения.

«У нас весьма особые отношения», — отметил президент США во время ужина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он подчеркнул, что на встрече, которую политики провели с глазу на глаз, был «хороший диалог». Трамп добавил, что завтра у них запланировано много различных мероприятий, буду решаться злободневные вопросы.

Напомним, саммит США — КНДР проходит в столице Вьетнама 27–28 февраля.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #трамп #саммит

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